«Форд» врезался в КАМАЗ под Волгоградом, погибла женщина

Трагическая авария произошла ранним утром в Камышинском районе Волгоградской области, унесшая жизнь пассажирки легкового автомобиля. По предварительной информации, 16 апреля около четырех часов утра на 478-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» 48-летний водитель «Форд Фокуса» не заметил стоящий на проезжей части грузовой КАМАЗ с полуприцепом и совершил наезд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Столкновение было настолько сильным, что пассажирка «Форда» получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.