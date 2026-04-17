«Форд» врезался в КАМАЗ под Волгоградом, погибла женщина

Трагическая авария произошла ранним утром в Камышинском районе Волгоградской области, унесшая жизнь пассажирки легкового автомобиля. По предварительной информации, 16 апреля около четырех часов утра на 478-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» 48-летний водитель «Форд Фокуса» не заметил стоящий на проезжей части грузовой КАМАЗ с полуприцепом и совершил наезд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.