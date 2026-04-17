Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Форд» врезался в КАМАЗ под Волгоградом, погибла женщина

Женщина-пассажир погибла в страшном ДТП в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Трагическая авария произошла ранним утром в Камышинском районе Волгоградской области, унесшая жизнь пассажирки легкового автомобиля. По предварительной информации, 16 апреля около четырех часов утра на 478-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» 48-летний водитель «Форд Фокуса» не заметил стоящий на проезжей части грузовой КАМАЗ с полуприцепом и совершил наезд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Столкновение было настолько сильным, что пассажирка «Форда» получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.