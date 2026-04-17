В Хабаровском крае глав сел привлекли к ответу за пожарную безопасность.

На севере Хабаровского края прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности органов местного самоуправления. Главы поселений Аимское и Джигдинское вовремя не отчитались о защищенности населенных пунктов от лесных пожаров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в региональной прокуратуре, претензии надзорного ведомства связаны с нарушением сроков подачи паспортов безопасности. Эти документы являются обязательными для территорий, находящихся в зоне риска лесных возгораний. За несоблюдение требований противопожарного режима в отношении руководителей администраций были вынесены постановления по административной статье. Суд ограничился предупреждением в качестве наказания. После вмешательства районного прокурора должностные лица устранили все замечания. Сейчас документация передана в уполномоченные органы, а требования безопасности соблюдены в полном объеме.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru