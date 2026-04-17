Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае глав сел привлекли к ответу за пожарную безопасность

Источник: Комсомольская правда

На севере Хабаровского края прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности органов местного самоуправления. Главы поселений Аимское и Джигдинское вовремя не отчитались о защищенности населенных пунктов от лесных пожаров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в региональной прокуратуре, претензии надзорного ведомства связаны с нарушением сроков подачи паспортов безопасности. Эти документы являются обязательными для территорий, находящихся в зоне риска лесных возгораний. За несоблюдение требований противопожарного режима в отношении руководителей администраций были вынесены постановления по административной статье. Суд ограничился предупреждением в качестве наказания. После вмешательства районного прокурора должностные лица устранили все замечания. Сейчас документация передана в уполномоченные органы, а требования безопасности соблюдены в полном объеме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru