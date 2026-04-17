На предприятии в Борисоглебском округе Воронежской области прошел медосмотр

Акция «День здоровья» состоялась на предприятии в Борисоглебском городском округе Воронежской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Сотрудники прошли анонимный социологический опрос по ЗОЖ, табакокурению, употреблению алкоголя и отношению к стрессу, им сделали электрокардиограмму, взяли кровь на холестерин, глюкозу и общий анализ, а также мазки на онкоцитологию. Кроме того, работникам измерили внутриглазное давление. Пациентов осмотрели акушер-гинеколог и терапевт.
Все сотрудники получили рекомендации по дальнейшему обследованию, лечению и здоровому образу жизни. Основной целью диспансеризации является раннее выявление хронических заболеваний. Регулярные медицинские обследования позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, когда они легче поддаются лечению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.