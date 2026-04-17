Музыка, сошедшая с экранов, прозвучит в Волгоградской филармонии

Вечер воскресенья, 19 апреля, волгоградцам и гостям города предлагают провести в Центральном концертном зале. Здесь прозвучит музыка, сошедшая с экранов.
В исполнении музыкантов Волгоградского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Демченко прозвучат культовые мелодии из эпичных блокбастеров, трогательных мелодрам, фэнтези и волшебных сказок.
«В памяти слушателей всплывут кадры отечественных фильмов “Девчата”, “Мой ласковый и нежный зверь”, “Бриллиантовая рука”, “Ирония судьбы или с легким паром”, а также зарубежных кинохитов “Титаник”, “Гарри Поттер”, “Пираты Карибского моря”, “Телохранитель” и “Красотка”», — рассказывают в Волгоградской филармонии.
В концерте примут участие артисты балета театра «Царицынская опера». 12+
