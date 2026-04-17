Жители Башкирии смогут сфотографировать «зеленую» комету

«Зеленая» комета приближается к Солнцу. Перигелий (ближайшую к Солнцу точку своей орбиты — прим. ред.) она пройдет 19 апреля на расстоянии 75 млн км от Солнца. По данным Уфимского городского планетария, ближайшие два дня её еще можно увидеть в бинокль или телескоп и сфотографировать. Потом она исчезнет из поля зрения на фоне утренней зари.
«Но и сейчас условия для её наблюдения оставляют желать лучшего. Она восходит в 03.33 — за два с половиной часа до восхода Солнца, и перед рассветом видна очень низко над горизонтом на востоке в созвездии Пегаса. После 25 апреля комета уже не будет видна в северном полушарии и будет наблюдаться на небе южного полушария», — пояснили в планетарии.
С Землей комета максимально сблизится 26 апреля, пройдя на расстоянии в 73 млн км.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на Земле скоро начнутся магнитные бури.