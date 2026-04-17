Вода отступила в 8 районах Нижегородской области 17 апреля

За минувшие сутки, 16 апреля, на территории Нижегородской области новых подтоплений зафиксировано не было. Вода отступила от 9 жилых домов и 120 придомовых территорий в 8 районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Так, в Нижнем Новгороде (Кстовский район) освободились 3 дома и 20 участков в деревне Новая Деревня. В Воскресенском районе вода ушла от 5 домов и 15 участков в деревне Большие Отары, а также от 1 дома и 7 участков в деревне Староустье.
В СНТ «Заречная» (деревня Зелецино, Нижегородская область, Кстовский район) освободились 17 приусадебных участков. В городском округе Саров освободились 25 приусадебных участков СНТ «им. Гагарина», а в Богородском районе освобождены 2 приусадебных участка в деревне Пруды.
В городском округе Бор освободились 1 приусадебный участок СНТ «Ольха» в деревне Рекшино и 20 участков в селе Кантаурово (СНТ «Колос»). Также сообщается, что в Уренском районе освободились 3 приусадебных участка в городе Урень.
В ГУ МЧС по региону также уточняют, что в городском округе Арзамас освободились 2 приусадебных участка в селе Чернуха, а в Бутурлинском районе освободились 8 приусадебных участков в рабочем поселке Бутурлино.
В настоящее время затопленными остаются 102 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог на территории 16 муниципальных образований: Нижегородская область (Кстовский район), Арзамасский городской округ, Борский район, Навашинский, Семеновский, Бутурлинский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский и Шатковский районы.
Вследствие паводка никто не погиб и не пострадал, как сообищили в ГУ МЧС по региону. Пока нет необходимости в эвакуации жителей в пункты временного размещения. Организован непрерывный сбор и анализ информации о ситуации с паводком, а также ежедневный контроль работы оперативных групп в муниципальных образованиях.
Ситуация с паводками в Нижегородской области по-прежнему сложная. Недавно нижегородцы заметили плывущий по Оке дом. Сигналов о помощи не поступало.
Ранее нижегородцам рассказали, положены ли выплаты пострадавшим из-за паводка.