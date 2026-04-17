Голикова заявила о сохранении потребности во врачах

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Потребность во врачах на текущий момент сохраняется в России, особенно в среднем медицинском персонале, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Хочу отметить, что несмотря на то, что в 2025 году мы зафиксировали прирост кадрового обеспечения по сравнению с 2024 годом на 7,8 тысячи врачей и на 6,1 тысячи средних медицинских работников, потребность во врачах и особенно в среднем медицинском персонале в системе сохраняется», — сказала она на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

Голикова уточнила, что для решения вопроса нехватки кадров в российском здравоохранении за последние 4 года увеличены контрольные цифры приема на 14%, а показатель целевого приема возрос на 27%.

Кроме того, законодательно закреплено направление на работу вахтовым методом, развивается система наставничества. Продолжена реализация программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплачиваются специальные социальные выплаты, регионы предоставляют соответствующее жилье.

«Но усилия, тем не менее, в этом направлении нужно наращивать», — подчеркнула она.

