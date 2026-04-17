Мишустин отметил рост числа высокотехнологичных видов лечения по ОМС

Мишустин: растет число высокотехнологичных видов лечения, доступных по ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте числа высокотехнологичных видов лечения, которые доступны россиянам бесплатно по ОМС.

Мишустин в четверг направил приветствие участникам расширенной коллегии министерства здравоохранения. Его зачитал глава минздрава Михаил Мурашко.

«В России растёт и перечень видов высокотехнологичного лечения, которое граждане могут пройти бесплатно по полису ОМС. Совершенствуется система лекарственного обеспечения пациентов. Создаются передовые препараты, незаменимые при тяжёлых недугах. Всё это стало возможным в том числе благодаря слаженным действиям команды министерства и медицинского сообщества в целом», — отметил российский премьер.

Мишустин подчеркнул, что правительство держит на особом контроле вопросы доступности и качества медицинской помощи россиянам. Отдельное внимание кабмин уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, а в рамках запущенного нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается модернизация первичного звена, оснащение медорганизаций современным оборудованием.