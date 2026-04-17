Общественники проверили дороги под Красноярском после зимы

В Красноярском крае завершается проверка дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Совместно с представителями Народного фронта специалисты обследовали трассы Красноярск — Элита и Минино — Бугачево. На дороге Красноярск — Элита комиссия осмотрела участки со стороны города, включая отрезок у остановки «Озеро-парк» и участок с надземным пешеходным переходом. Ранее здесь расширили проезжую часть до четырех полос, уложили новое покрытие, установили освещение, ограждения и тротуары. В ходе проверки специалисты выявили несколько дефектов, которые подрядчик должен устранить по гарантии. Как отметил куратор проекта «Народный фронт. Дороги» Евгений Рец, общественники контролировали реконструкцию трассы Красноярск — Элита на всех этапах, а выявленные сейчас недочеты носят гарантийный характер и будут устранены. Трассу Минино — Бугачево, отремонтированную в прошлом году, также проверили после зимнего сезона. Здесь серьезных замечаний не выявили — дорога сохранилась в хорошем состоянии. В прошлом году участвовали в приемке этой дороги, проверили сейчас ее состояние после зимы — замечаний нет, все в отличном состоянии, как при вводе объект, — уточнил Евгений Рец. Всего в этом году в Красноярском крае по нацпроекту планируют отремонтировать 59 объектов дорожной сети, восстановить 168 километров покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Напомним, что с 13 апреля на обходе Красноярска изменилась схема движения.