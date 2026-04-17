Новые камеры со штрафами и контролем ТО стали работать в Беларуси

Новые камеры появились на белорусских дорогах, контролирующие штрафы и наличие техосмотра, пишет «Мiнская праўда».
Так, на камерах фото и видеофиксации на трассе Р-53 включили экспериментальный режим. Теперь на участке от Жодино до Кургана Славы камеры не просто фиксируют скорость проезжающих авто, но и выводят на табло нарушения и напоминания о неоплаченном штрафе по линии ГАИ.
На данный момент табло работают в тестовом режиме, но при проезде транспорта уже выводится информация о превышении скорости или другом зафиксированном нарушении. Например, может появится госномер авто с требованием пройти техосмотр и другая информация, считываемая системой.
Отмечается, что нововведение направлено на повышение безопасности на дороге.