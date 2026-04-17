Новые камеры со штрафами и контролем ТО стали работать в Беларуси

Так, на камерах фото и видеофиксации на трассе Р-53 включили экспериментальный режим. Теперь на участке от Жодино до Кургана Славы камеры не просто фиксируют скорость проезжающих авто, но и выводят на табло нарушения и напоминания о неоплаченном штрафе по линии ГАИ.