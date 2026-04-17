В Ростове представили стратегию пространственного развития

В донской столице эксперты в области градостроительства и урбанистики, а также представители бизнес-сообщества обсудили создание мастер-плана Ростовской агломерации.
Напомним, Ростовская агломерация вошла в число территорий, для которых по поручению руководства страны нужно разработать мастер-план. Однако заказать его регион пока не может: необходимо дождаться принятия федерального закона, который закрепит новый формат стратегических документов. При этом часть городов России им уже обзавелась, например города Дальнего Востока.
Дискуссия состоялась в рамках форума для бизнесменов и застройщиков, организованного медиа «Эксперт Юг», который проходит сегодня, 17 апреля. Как рассказал Иван Курячий, участвовавший в разработке стратегии пространственного развития Ростова-на-Дону — одного из компонентов будущего мастер-плана, при разработке документа эксперты проанализировали рост площади урбанизированной территории донской столицы и прилегающих муниципалитетов, а также увеличение численности населения.
По его словам, предлагается фокусировка инвестиций на раскрытии потенциальных резервов пространства в пределах существующих границ застройки. Используется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Кроме того, описывается концепция компактного города, где жители получают максимум сервисов в пешей доступности (спорт, детские сады, школы, здравоохранение, магазины) и рабочие места в транспортной доступности.