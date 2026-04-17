Сколько праздничных дней будет в мае — 2026, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

С финансовой точки зрения май — один из самых невыгодных месяцев для отпуска, наряду с январем. Дело в том, что отпускные рассчитываются по календарным дням, а зарплата — по рабочим. В месяце, где много праздничных дней, стоимость одного рабочего дня выше, и потеря в деньгах при уходе в отпуск становится заметнее. Поэтому, если ориентироваться на сумму отпускных, выгоднее всего в 2026 году отдыхать в июле (23 рабочих дня), в сентябре, октябре и декабре (22 рабочих дня).