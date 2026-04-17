В Подмосковье прошло более 180 экскурсий по программе «Промышленный туризм»

Свыше 180 экскурсий состоялось на предприятиях Московской области в ходе программы «Промышленный туризм» с мая 2025 года. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Участниками стали около 1500 ветеранов специальной военной операции и члены их семей. С января 2026 года экскурсии посещают старшеклассники и студенты — для профориентации. Вместе с ними количество участников экскурсий составило 1800 человек», — говорится в сообщении.
Всего к программе присоединились более 200 предприятий Подмосковья, среди которых производитель вагонов метро «Метровагонмаш», авиакорпорация «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие. Во время экскурсий участники знакомятся с историей предприятий, изучают производственные процессы, а также могут получить консультации по трудоустройству и программам обучения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.