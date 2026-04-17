Банк России выпустил посвященные Алексею Маресьеву серебряные монеты

Справка. Алексей Маресьев — легендарный советский летчик-истребитель. Он был ранен и сбит в схватке с неприятелем. Ему понадобилось 18 дней, чтобы ползком добраться до своих. Из-за полученного обморожения он лишился обеих ног. Но потом встал на протезы и вернулся к боевым полетам. Его история вдохновила Бориса Полевого написать «Повесть о настоящем человеке». В июле 1943 года Маресьев сумел прикрыть двух советских летчиков и сбить одновременно два истребителя противника, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.