Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Оренбуржье ищут вертолет и кинологи

В Оренбургской области к поискам вооруженного автоматом мужчины, который 16 апреля расстрелял полицейских, подключили вертолет Росгвардии и кинологов — подозреваемого ищут в районе Белошапки, где он бросил автомобиль и мог уйти в горы. Местных жителей просят ограничить передвижение и не пытаться задержать его самостоятельно. Как проходит поисковая операция и что известно о преступнике — в материале «Газеты.Ru».
Поисковая операция.
На востоке Оренбургской области с вечера 16 апреля продолжаются поиски 52-летнего Сергея Басалаева, который накануне при задержании расстрелял из автомата сотрудников полиции, убив одного из них, и сбежал. Как сообщили в УМВД по региону, оперативные и поисковые мероприятия идут вблизи села Белошапка Гайского района.
По данным полиции, злоумышленник бросил автомобиль недалеко от села Белошапка (около 20 км от Аккермановки, в которой он открыл стрельбу) и, предположительно, скрылся в гористой местности.
Район оцеплен, на возможных путях отхода выставлены экипажи. Государственный природный заказник «Губерлинские горы», где может скрываться злоумышленник, закрыли для посещения. В администрации Новотроицка жителей попросили ограничить поездки в Губерли, Белошапку, Хабарное и Старую Губерлю.
«Росгвардейцы с кинологами работают на территории. В мероприятиях задействован вертолет Росгвардии и другие технические средства», — рассказали правоохранители.
Администрация предупредила, что разыскиваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием, и призвала не пытаться задержать его своими силами. При любой информации о местонахождении подозреваемого жителей просят сразу сообщать в дежурную часть УМВД по Оренбургской области или по номерам экстренных служб.
Расстрел полицейских.
Вечером 16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области мужчина, находящийся в федеральном розыске, открыл стрельбу по полицейским, которые попытались его задержать, и скрылся.
В результате нападения погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, он родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке и начал службу в органах в августе 2021 года. У него остался четырехлетний сын. Гнусин служил в уголовном розыске, и в день нападения ему исполнилось 28 лет. Ранее он работал участковым, затем оперативником, а также недавно вернулся с СВО.
Еще трое полицейских получили ранения. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что к 17 апреля состояние двух пострадавших сотрудников улучшилось, третьего перевели в областной центр для оказания дополнительной помощи.
Что известно о преступнике.
Подозреваемым в нападении на полицейских в Оренбургской области оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения. Он уроженец Казахстана (родом из Сергеевки Тюлькубасского района Чимкентской области), пишет 56.ru. По данным полиции, мужчина передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной.
По информации 5-tv.ru, Басалаев находился в федеральном розыске, ранее занимался выращиванием запрещенных растений и хранил наркотические вещества в крупном размере. По данным телеканала, у него были долги по займам на сотни тысяч рублей.
Telegram-канал Baza пишет, что мужчина работал портным и пытался развивать собственный бренд одежды. У него был небольшой цех, где он шил вещи на заказ и продавал продукцию, однако бизнес, по данным канала, не стал успешным.
Против него возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Басалаеву грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.