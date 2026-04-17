Подозреваемого в стрельбе по полицейским в Оренбуржье ищут вертолет и кинологи

В результате нападения погиб старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, он родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке и начал службу в органах в августе 2021 года. У него остался четырехлетний сын. Гнусин служил в уголовном розыске, и в день нападения ему исполнилось 28 лет. Ранее он работал участковым, затем оперативником, а также недавно вернулся с СВО.