Голикова сообщила о росте заболеваемости россиян

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.
Также, по ее словам, на 0,3% возросла и первичная заболеваемость. Показатели выросли «практически по всем классам».
«Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова.
Первичная заболеваемость отражает число новых, впервые выявленных заболеваний за год, характеризуя остроту ситуации и возникновение болезней. Общая заболеваемость учитывает все случаи: новые и известные ранее (хронические).
Она также отметила, что, несмотря на прирост числа врачей на 7,8 тыс. и среднего персонала на 6,1 тыс. в 2025 году, потребность в них сохраняется.
Отдельные российские регионы, однако, имеют проблемы с доступностью медицинской помощи, это обусловлено географическими особенностями и низкой плотностью населения, продолжил Голикова. Этот вопрос нужно взять на особый контроль и расширить охват за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, отметила вице-премьер.
Показателей, которые были утверждены в нацпроектах, удалось на 100% достичь в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнила Голикова.
Еще в 2017 году Минздрав раскрывал статистику, согласно которой самыми распространенными заболеваниями у взрослого населения России были болезни органов дыхания: пневмония, острый ларингит и трахеит, а также бронхит. На сегодня же основными факторами, наносящими наибольший вред здоровью человека, являются сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В рамках госпрограммы гарантий приоритет сегодня отдается именно профилактике и своевременной диагностике этих заболеваний, подчеркнул он.