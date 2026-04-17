Голикова сообщила о росте заболеваемости россиян

Год к году общая заболеваемость среди россиян (новые случаи и хронические болезни) выросла на 3%, сообщила Голикова. Она связала это в том числе с лучшей выявляемостью и повышением доступности медицинской помощи.

Источник: РБК

В 2025 году общая заболеваемость россиян выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент РБК.

Также, по ее словам, на 0,3% возросла и первичная заболеваемость. Показатели выросли «практически по всем классам».

«Частично это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения», — пояснила Голикова.

Первичная заболеваемость отражает число новых, впервые выявленных заболеваний за год, характеризуя остроту ситуации и возникновение болезней. Общая заболеваемость учитывает все случаи: новые и известные ранее (хронические).

Она также отметила, что, несмотря на прирост числа врачей на 7,8 тыс. и среднего персонала на 6,1 тыс. в 2025 году, потребность в них сохраняется.

Отдельные российские регионы, однако, имеют проблемы с доступностью медицинской помощи, это обусловлено географическими особенностями и низкой плотностью населения, продолжил Голикова. Этот вопрос нужно взять на особый контроль и расширить охват за счет выездных медицинских бригад, медицинских комплексов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, отметила вице-премьер.

Показателей, которые были утверждены в нацпроектах, удалось на 100% достичь в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, Ямало-Ненецкий автономный округ, уточнила Голикова.

Еще в 2017 году Минздрав раскрывал статистику, согласно которой самыми распространенными заболеваниями у взрослого населения России были болезни органов дыхания: пневмония, острый ларингит и трахеит, а также бронхит. На сегодня же основными факторами, наносящими наибольший вред здоровью человека, являются сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В рамках госпрограммы гарантий приоритет сегодня отдается именно профилактике и своевременной диагностике этих заболеваний, подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше