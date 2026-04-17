Меняйло назвал причину взрыва с погибшим во Владикавказе

Причиной взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб мужчина, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Источник: РБК

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в сообщении, однако, не уточняется, по какой статье. Меняйло выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал жителей не выбрасывать взрывоопасные предметы и «любые подозрительные находки» в мусор. Он подчеркнул, что при обнаружении необходимо обращаться к специалистам для безопасной утилизации.

Утром 17 апреля во Владикавказе на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. В результате инцидента погиб сотрудник коммунальных служб, убиравший территорию.

До этого, 10 апреля, во Владикавказе на складе пиротехники также произошел взрыв. После него вспыхнул пожар и частично обрушилось здание. Пострадало по меньшей мере 14 человек, погибли трое.

