Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе могут запустить уже в этом году

В настоящее время на объекте проводится остекление и отделка фасада.

Источник: Башинформ

Строящаяся мечеть «Ар-Рахим» в Уфе может быть открыта уже в 2026 году. Об этом сообщает Главархитектура столицы на своем канале в МАХ.

На объекте продолжаются работы по облицовке фасадов мрамором и остеклению, после чего начнётся постепенная внутренняя отделка.

Рассматривается возможность запуска части помещений уже в 2026 году.

Строительство ведётся за счёт внебюджетных средств.

Напомним, строительство мечети началось в 2006 году, но велось с перерывами из-за смены инвесторов. В 2016 году работы были приостановлены. В сентябре 2023 года Радий Хабиров провёл совещание по возобновлению строительства, после чего специалисты провели экспертизу состояния объекта. В апреле 2024 года было объявлено о продолжении строительных работ.