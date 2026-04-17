Ростовчанин Максим Каратаев привёз золото Кубка России по гребле

Ростовчанин привез золото Кубка России по гребле. Об этом сообщает глава донской столицы Александр Скрябин в своих соцсетях. В последний день соревнований воспитанник спортшколы «Гребной канал “Дон” в составе экипажа каноэ-четвёрки (вместе с партнёрами из Воронежа, Рязани и Подмосковья) показал лучший результат на 500-метровке. Это уже вторая награда Максима за турнир: днём ранее он взял бронзу в одиночном заплыве на каноэ на дистанции 1 тыс. метров. Глава Ростова поздравил Максима и его наставника Олега Веремеенко с ярким выступлением. Ранее сообщалось, в Ростовской области за год провели более 16 тыс. спортивных мероприятий.