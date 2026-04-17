Самарцы назвали самые скучные профессии в регионе

Жители Самары определили самые скучные, по их мнению, профессии. Антирейтинг возглавили охранник, бухгалтер и продавец. Опрос провела аналитическая служба SuperJob в начале апреля 2026 года.
«Самой скучной профессией самарцы считают работу охранника, так ответили 15% опрошенных. На втором месте бухгалтер с 12% голосов. Тройку лидеров замыкает продавец — 9%», — говорится в сообщении.
В топ-5 также вошел библиотекарь, его профессию назвали унылой 7% респондентов. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож. 10% участников опроса уверены, что скучных профессий не бывает. Еще 20% жителей Самары не смогли выбрать ответ. Мужчины и женщины расходятся во мнениях. Например, горожанки чаще называют скучной работу бухгалтера, а мужчины — сторожа.