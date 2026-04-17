В Красноярск отправили первую партию труб для ремонта коллектора на Семафорной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первая партия труб для замены поврежденного участка канализационного коллектора на улице Семафорной сегодня отправлена с завода-изготовителя.
В Красноярск автопоезд прибудет ориентировочно в пятницу, 24 апреля, при благоприятной погодной и дорожной обстановке на маршруте из европейской части России в Сибирь.
Генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров сообщил, что до конца месяца производитель поставит все 25 труб, необходимых для ремонта. В ближайшие дни специалисты планируют полностью осушить котлован и подготовить основание под укладку нового трубопровода. Всего предстоит заменить около 140 метров коллектора.
Для перекачки стоков в обход участка ремонта продолжается монтаж второй водопонижающей линии из полиэтиленовых труб. Для насоса устанавливают систему дистанционного управления. Оборудование разместят в колодце выше по течению, а в соседнем установят решетку для защиты от мусора.
Аварийно-восстановительные работы на улице Семафорной ведутся круглосуточно. В более чем двух тысячах домов правобережья сохраняются подача воды и водоотведение.