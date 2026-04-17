Голикова рассказала о высокотехнологичной медпомощи в 2025 году

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 году, что выше показателей 2024 года на 11%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России.
«В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 1,7 миллиона человек, что выше показателей 2024 года на 11%», — сказала Голикова.
Она уточнила, что с этого года раздел высокотехнологичной медицинской помощи в ОМС дополнен инновационными методами трансплантации и содержит уже 14 групп.