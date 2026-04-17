Движение на перекрестке Ванеева и Надежды Сусловой ограничат с 25 апреля

Здесь начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц.

Источник: Время

Реконструкция трамвайных путей начнется на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде 25 апреля, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Пути и контактная сеть здесь были введены в эксплуатацию еще в 1969 году. Капремонт сети в последний раз делали в 2015 году, а трамвайные пути капитально вообще не ремонтировали.

Движение на данном участке ограничат, что повлияет на движение транспорта.

Так, автобусы №№ 20, 61, а также 94 в направлении улицы Бринского будут следовать по Ванеева, Васюнина, местному проезду Ванеева, улице Надежды Сусловой с введением остановки «Улица Надежды Сусловой».

Автобусы маршрутов №№ 18, 47, 72, 82, а также 242 в направлении улицы Бекетова организуют по местному проезду улицы Ванеева и улице Васюнина.

Работы будут вестись в два этапа с заужением проезжей части. Их планируется до 18 мая.

Напомним, трамваи пустят на улицу Надежды Сусловой до конца июня.