Движение на перекрестке Ванеева и Надежды Сусловой ограничат с 25 апреля

Реконструкция трамвайных путей начнется на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде 25 апреля, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Пути и контактная сеть здесь были введены в эксплуатацию еще в 1969 году. Капремонт сети в последний раз делали в 2015 году, а трамвайные пути капитально вообще не ремонтировали.
Движение на данном участке ограничат, что повлияет на движение транспорта.
Так, автобусы №№ 20, 61, а также 94 в направлении улицы Бринского будут следовать по Ванеева, Васюнина, местному проезду Ванеева, улице Надежды Сусловой с введением остановки «Улица Надежды Сусловой».
Автобусы маршрутов №№ 18, 47, 72, 82, а также 242 в направлении улицы Бекетова организуют по местному проезду улицы Ванеева и улице Васюнина.
Работы будут вестись в два этапа с заужением проезжей части. Их планируется до 18 мая.
Напомним, трамваи пустят на улицу Надежды Сусловой до конца июня.