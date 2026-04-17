«В поисках “абсолютно инакового”»: в Доме китобоя пройдет цикл лекций о «сакральном»

Как отмечают организаторы, сакральное — это «туманное понятие архаичных религий, концепция в современной науке и философии, объективный вневременной феномен». «Почему его так часто связывают с ужасом, безумием и насилием? Почему мы описываем “религиозное во все времена” при помощи термина, привезенного в Европу с островов Тонги в 1770-е годы? Наконец, как вышло, что “сакральное” столь полюбилось политикам — и что это говорит нам о современности? — следует из анонса. — Трактовок у этого понятия — множество. Объединяют их разве что известная мрачность — и убеждение, что бездны “сакрального” неким образом хранят ответы о глубочайшей сути человека, общества, жизни и смерти».