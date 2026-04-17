Творог и сметану с некачественным составом обнаружили в Нижегородской области

Производитель использовал растительные масла вместо молочного жира.

Источник: Нижегородская правда

Некачественные творог и сметану выявили в Нижегородской области во время лабораторных испытаний. Об этом сообщает ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В частности, исследования показали несоответствия по жирнокислотному составу, а также по наличию растительных масел и жиров на растительной основе.

Использование растительных масел вместо молочного жира снижает качество молочки и даже может быть опасным. При определённых условиях в таком продукте могут образоваться транс-жиры, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Меры реагирования предстоит принимать Управлению Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.