Творог и сметану с некачественным составом обнаружили в Нижегородской области

Некачественные творог и сметану выявили в Нижегородской области во время лабораторных испытаний. Об этом сообщает ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В частности, исследования показали несоответствия по жирнокислотному составу, а также по наличию растительных масел и жиров на растительной основе.
Использование растительных масел вместо молочного жира снижает качество молочки и даже может быть опасным. При определённых условиях в таком продукте могут образоваться транс-жиры, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Меры реагирования предстоит принимать Управлению Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.