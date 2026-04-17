Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2025 год в России зарегистрировано 25 новых лекарств

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По итогам 2025 года в России зарегистрировано 25 отечественных лекарственных средств, ранее не производящихся в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«В 2025 году зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарственных средств из перечня жизненно важных и необходимых, ранее не производящихся на территории Российской Федерации», — сказала Голикова на заседании коллегии.

Она отметила, что из этого списка 21 препарат входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

