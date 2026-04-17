Голикова заявила о росте общей заболеваемости россиян

Голикова: общая заболеваемость в России за 2025 год выросла на 3%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Общая заболеваемость россиян за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России.

«Общая заболеваемость за 2025 год выросла на 3% в сравнении с 2024 годом» — сказала Голикова.

Она уточнила, что также возросла на 0,3% и первичная заболеваемость, рост показателей произошел практически по всем классам.

Вице-премьер добавила, что частично это обусловлено увеличением выявляемости заболеваний, связанным с повышением доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения.

Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше