Новые спортивные площадки построят в четырех округах Красноярского края

В Красноярском крае четыре муниципальных округа получат по 45 млн рублей на строительство современных спортивных объектов. Средства выделены из регионального бюджета. Крытые каркасные сооружения для подвижных игр появятся в городе Минусинске и поселках Козулька и Центральный Идринско-Краснотуранского округа, а в Назарово обустроят хоккейную площадку. В новых комплексах будут работать секции спортивных школ, а местные команды получат постоянные тренировочные базы. Сейчас специалисты готовят документацию для проведения конкурсов и выбора подрядчиков, — уточнили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. [caption id= «attachment_364758» align= «alignnone» width= «960»] Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края[/caption] Отметим, что за последние пять лет в регионе построили 16 крытых тентовых сооружений. Они позволяют организовать круглогодичные тренировки, при этом быстро возводятся и требуют относительно небольших затрат на содержание.