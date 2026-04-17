Голосовая навигация Яндекс. Карт заработала в транспорте Волгограда

Волгоградцам стало проще ездить на общественном транспорте. Сервис Яндекс. Карты обновили навигацию для жителей города и области. Теперь приложение не просто строит маршрут, а сопровождает пассажира на каждом этапе поездки в реальном времени.
Сервис голосом подсказывает, как дойти до остановки, какой транспорт ждать и в какой момент пора выходить. Функция работает для метротрама, автобуса и электрички. Особенно удобно тем, кто впервые едет по незнакомому маршруту или планирует пересадку. Отдельный плюс — статус поездки виден на экране даже в фоновом режиме и при заблокированном телефоне.
Пассажиру не нужно постоянно держать приложение открытым и следить за картой: нужная подсказка придет в нужный момент.
