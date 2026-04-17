Рацион школьников в Беларуси станет разнообразнее и дороже

Как отметили в ведомстве, изменения закреплены постановлением правительства № 181 от 10 апреля: денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования увеличатся на 5%.
«Акцент сделают на натуральных и сбалансированных продуктах, а меню расширят с учетом современных требований к детскому рациону», — говорится в сообщении.
В настоящее время горячее питание в школах организовано более чем для миллиона учащихся, при этом свыше 65% из них получают его за счет государственного бюджета.
В их числе ученики младших классов, школьники из сельской местности, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также учащиеся с инвалидностью и спортивных классов.
Ранее директор Комбината школьного питания Людмила Крупская рассказала о том, что в школьных столовых Минска после весенних каникул появятся новые блюда. Меню дополнят в том числе куриными биточками, котлетами, блинчиками с ветчиной и сыром, а также колбасками в натуральной оболочке.
Также сообщалось, что для школьных столовых разработали и «хитрую» котлету. Дети с неохотой едят рыбу, поэтому для них был придуман комбинированный продукт.
Помимо того, в Беларуси для школьного питания стали производить замороженные овощи — картофель, свеклу, белокочанную капусту, брокколи, шампиньоны.
А несколько лет назад стали выпускать так называемые полезные сладости — речь идет о жевательном мармеладе из натурального сока.