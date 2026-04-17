Первоцветы распустились в ботаническом саду ННГУ

Первоцветы распустились в ботанчиеском саду ННГУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
С приходом тепла в Нижний Новгород в местные жители заметили первоцветы в ботаническом саду университета. Нижегородцы надеются, что погода не подведет и резких похолоданий со снегом, из-за которых могут погибнуть цветы, не будет.
В ботаническом саду также сообщили о возобновлении экскурсий в дендропарк с 21 апреля.
Первые цветы и грибы появились и в лесах Нижегородской области, но жителей уже предупредили об уголовных сроках за сбор подснежников.