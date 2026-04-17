Кисловодский рефери рассудит воронежский «Факел» с «Чайкой»

Олегу Гусакову помогут коллеги из Петрозаводска и Каменск-Уральского.

Источник: Комсомольская правда

Главным арбитром матча 29-го тура между воронежским «Факелом» и ростовской «Чайкой» назначен Олег Гусаков из Кисловодска.

На линии будут работать Евгений Булатов (Каменск-Уральский) и Дмитрий Семенов из Петрозаводска. Резервный арбитр — Олег Журавлев (Подольск). Проинспектирует работу судей москвич Дмитрий Попов.

Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Олег Гусаков отработал на четырех встречах (все — в роли главного). Он предъявил 19 желтых карточек и назначил один пенальти. С «Факелом» Гусаков не пересекался. А вот «Чайка» при его судействе одолела дома саратовский «Сокол» (1:0, 23-й тур).

Предстоящий поединок состоится 18 апреля в Подольске на стадионе «Труд». Начало игры в 15:00.