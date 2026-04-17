120 школьников Прикамья вышли в финал школьной лиги «Крылья возможностей»

120 школьников вышли в финал школьной лиги «Крылья возможностей» — проекта, который впервые состоялся в Пермском крае.
Проект посвящён использованию современных технологий беспилотных систем. Он поддерживает цели национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В нём приняли участие изначально 500 участников из 28 школ муниципалитетов региона.
Ребята оспаривали лидерство в пяти направлениях общей темы, которые охватили разные аспекты беспилотных систем.
Практически весь учебный сезон — с сентября по апрель ребята участвовали в школьных этапах, а затем сильнейшие встретились на уровне района. Всего конкурс прошёл в восемь этапов (семь из них в районах Перми и один — в Пермском муниципальном округе).
В итоге отбора лучшие из лучших попали в финал конкурса — победителей и призёров, обладателей первых трёх мест определяли в каждом представленном направлении.
В результате определились победители. В Инновационном проекте (две возрастные группы) в старшей возрастной категории лучшим стал Николай Кузнецов, серебро досталось Екатерине Ворониной, а бронза — Александру Осипову.
В младшей возрастной группе пальму первенства отдали Дмитрию Пономарёву, второе место получил Максим Панюшкин, а на третьем месте — Максим Загрутдинов.
В направлении «Пилотирование учебного дрона» на позиции победителя оказался Ярослав Вахрушев, второе место у Семёна Мальцева, лучший «третий» пилот — Марк Утробин.
В направлении «Технический симулятор» первое место занят Антон Горниченко, второе — Ярослав Маркелов, третье место — у Даниила Шарипова.
Направление «Сборка дрона на время» выявил самого быстрого. Им оказался МатвейТомилов, сразу за ним на втором месте Артем Шорников Артем, 3 место —Вадим Шилоносов.
Направление «Программирование» — расстановка мест по лидерствву такая — первое место— Starplatina (МАОУ «СОШ #132»), 2 место — Черно-белые (МАОУ «СОШ #132»), 3 место — Фуглеры (МАОУ «СОШ #132»).
Председатель Общественной палаты Пермского края, руководитель проекта, президент Ассоциации развития беспилотного спорта и беспилотных систем Пермского края, Денис Гатаулин отметил, что именно благодаря таким проектам появляются возможности для знакомства детей с новыми технологиями и профессиями, а также создаётся потенциал развития сферы беспилотных систем в целом.
Проектная команда отметила высокий интерес к инициативе. Уже дан старт подготовке к следующему сезону.
Проект реализуется Центром поддержки социальных инициатив «Отцы и дети», поддерживается Фондом грантов губернатора Пермского края, при поддержке Правительства Пермского края, Аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю, Департамента образования Перми, Управления образования Пермского муниципального округа, ООО «Промобот», Молодежного центра Кристалл, Ассоциации развития беспилотного спорта и беспилотных систем Пермского края, ФПП «Цифровая Россия», Общественной палаты Пермского края.