Новый футбольный стадион в Воронеже могут построить по концессии

В правительство Воронежской области поступило предложение от белорусской компании о возведении новой футбольной арены по концессии, рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, региональное министерство физкультуры и спорта подтвердило, что заявка фирмы соответствует требованиям российского законодательства.
Властям еще предстоит уточнить все необходимые параметры, включая структуру финансирования, сроки строительства и модель эксплуатации возведенного стадиона. После этого проект концессионного соглашения будет опубликован для изучения всеми желающими. При этом, напомнил Александр Гусев, по закону после публикации документов в течение 45 дней другие компании могут подать свои предложения.
Концессия, отметил глава региона, может сэкономить бюджетные средства и ускорить реализацию этого крупного проекта в текущих экономических условиях. В частности, белорусский бизнес готов в первое время самостоятельно финансировать стройку.
Новую арену на 25 тысяч зрителей планируется построить на месте Центрального стадиона профсоюзов. Снос этого объекта уже почти завершила компания «Стройинжиниринг», в капитале которой участвуют белорусские застройщики. Она ранее реконструировала стадион «Факел», где сейчас играет одноименный футбольный клуб.
На пресс-конференции в конце 2025 года Александр Гусев отмечал, что в портфеле проектов белорусских партнеров также есть строительство похожего стадиона в Минске. Губернатор тогда говорил о разных вариантах реализации проекта, включая поиск подрядчика через торги и концессию. Согласно опубликованным документам, в областном бюджете на строительство арены заложено около 17 миллиардов рублей.
В интервью московским журналистам глава региона в этом году говорил, что первый матч на новом стадионе планируется провести в 2029 году. Тогда же он выражал надежду, что к этому времени «Факел» будет выступать в Российской премьер-лиге.
«Наверное, для каждого воронежца очевидно, что этот проект имеет стратегическое значение для нашей области. У воронежского футбола есть серьезные достижения на всероссийском уровне, а заполняемость матчей нашего клуба стабильно превышает 85 процентов. Новый стадион станет современной площадкой для проведения соревнований федерального и международного уровня. Это, безусловно, даст дополнительный импульс экономике и туристической привлекательности региона», — заявил Александр Гусев.