На ремонт участка трассы в Ростовской области выделили 20,8 млн рублей

В Волгодонском районе Ростовской области отремонтируют участок межмуниципальной трассы протяженностью в 1,7 км. На эти цели потратят 20,8 млн рублей, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
Ремонт запланировали на участке автодороги от трассы «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» до хуторов Титов и Потапов. Подрядчик уложит новое покрытие, отремонтирует водопропускные трубы, а также нанесет горизонтальную разметку. Обновление проезжей части запланировано в рамках в нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— От состояния доро, зависит повседневная жизнь донской глубинки. Поэтому модернизация дорожной сети — важная задача, которая решается в нашем регионе, — отметил депутат Законодательного собрания Ростовской области от Волгодонского района Максим Гелас.
Завершить работы подрядчик планирует к концу лета.
— Каждый отремонтированный километр — шаг к улучшению качества жизни. Надежное дорожное сообщение с районным центром и федеральной трассой «Дон» напрямую влияет на социально-экономическое развитие территории и связанность региона, — добавила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
