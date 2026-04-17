Максим Лубяной: «Российским избиркомам есть что почерпнуть у зарубежных коллег»

«Роль международных наблюдателей на самом деле сложнее, чем простая фиксация легитимности», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.
«В России появилась новая структура — первая независимая международная ассоциация наблюдения за выборами, объединившая экспертов из более чем шестидесяти стран. Слово “независимая” в международном электоральном лексиконе всегда звучит интригующе, особенно когда речь идёт об инициативе, запущенной не в Женеве или Вашингтоне, а в Москве. Однако за красивым названием стоит вполне прагматичный ответ на давний запрос: западные институты вроде ОБСЕ и подобным за последние годы настолько очевидно политизировали свои миссии, что их объективность перестала быть аксиомой. В этих условиях создание альтернативной площадки — не жесткий разрыв, а вынужденная и своевременная диверсификация международного наблюдения.
Роль международных наблюдателей на самом деле сложнее, чем простая фиксация легитимности. Это три вещи одновременно. Первое — технический аудит: соответствие процедур букве закона, работа комиссий, подсчёт голосов. Второе — политический сигнал: присутствие наблюдателей из десятков стран (особенно из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки) само по себе легитимизирует выборы в глазах международного сообщества, пусть и не всего.
Третье — разведывательно-аналитический бонус: наблюдатели — это глаза и уши, которые собирают данные о реальной политической ситуации, уровне протестных настроений, эффективности административного ресурса. И закрывать на это глаза было бы наивно. Для России, где избирательное законодательство действительно одно из самых детализированных и технологичных в мире (видеонаблюдение на участках, голосование по месту нахождения, многоуровневое обучение членов комиссий), присутствие таких гостей — ещё и способ показать, что наша модель работает и не нуждается в чужих методичках.
Чему другие страны могут поучиться у нас? В первую очередь — устойчивости и логистическому масштабу. Провести голосование на девяти часовых поясах, с дистанционным электронным голосованием и труднодоступными территориями, да ещё и с минимальными техническими сбоями — это компетенция, которая вырабатывается годами и которой далеко не все могут похвастаться.
В свою очередь, российским избирательным комиссиям тоже есть что почерпнуть у зарубежных коллег. Например, полезным может оказаться опыт оперативного рассмотрения жалоб в некоторых странах, где апелляции решаются не неделями, а в течение одного-двух дней, что снижает градус постэлекторальных споров. Также можно присмотреться к лучшим практикам цифровизации избирательных процессов без ущерба для верификации избирателя — там, где электронное голосование построено на надёжной биометрии или защищённых токенах. Разумеется, любой заимствованный элемент должен проходить жёсткую проверку на совместимость с нашей правовой системой и принципом открытости подсчёта голосов.
Созданная ассоциация — хороший шанс проверить модель равноправного наблюдения на практике. Приглашение зарубежных коллег на сентябрьские выборы депутатов Госдумы уже прозвучало. Теперь дело за малым — чтобы новая ассоциация не превратилась в клуб взаимных комплиментов, а реально работала как инструмент профессионального аудита. Это в интересах и самой России, которая заинтересована в признании своих выборов за рубежом, и международных экспертов, которые хотят сохранить хоть какую-то объективность в нынешней непростой политической ситуации. Проект многообещающий, но его настоящая ценность станет ясна не в день подписания устава, а после первых серьёзных отчётов наблюдателей. Поживём — увидим".