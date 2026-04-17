Семь хабаровчан осуждены за содержание притона на улице Владивостокской.

По информации прокуратуры Хабаровского края, организатор арендовал жилье в Железнодорожном районе, где распределил роли между своими знакомыми. В группу входили администраторы и водители, обеспечивавшие перевозку персонала и связь с клиентами. В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил лидеру группы наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей, а его сообщники должны выплатить суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Также по решению суда у фигурантов изъяты транспортные средства и оргтехника как орудия совершения преступления. На данный момент у сторон есть время на обжалование приговора.