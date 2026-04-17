«Новое тепло»: как в Красноярске решают проблему с выбросами частного сектора?

Участники из разных регионов России на XVII Международном форуме «Экология» сошлись во мнении, что автономные печи — в числе значимых факторов загрязнения воздуха в городах. Эксперты объясняют это тем, что выбросы от частного сектора скапливаются на высоте 2—5 метров, поэтому хуже рассеиваются. Сибирская генерирующая компания (СГК) представила одно из решений этой проблемы на примере Красноярска. Руководитель программ развития СГК Игорь Загородний поделился первыми результатами перевода частного сектора города на электроотопление в рамках проекта «Новое тепло». С 2021 года проект прошел путь от пилота (111 участников) до масштабируемой модели: к 2026 году число переведенных на электроотопление домовладений достигло 771. Уже на этом этапе сводными расчетами загрязнения атмосферы зафиксировано снижение среднегодовых концентраций по городу на 2%, а в отдельных точках — до 4−6% по диоксиду азота, серы, пыли и бенз (а)пирену. Минимальные изменения наблюдаются в районах, где частных домов меньше всего. Безусловно, общее снижение загрязнения в городе — заслуга всех проектов, в том числе тех, которые реализует правительство Красноярского края. Но давайте представим, что будет, если на электроотопление перейдет не 5% от общей численности частных домов, как сейчас, а 30−50%? Потенциал у проекта очень высокий, — отметил Игорь Загородний. Он подчеркнул, что компания выбрала электроотопление по нескольким факторам: срокам внедрения, стоимости и управляемости экологического эффекта. Средняя цена установки оборудования составляет около 250−300 тысяч рублей на дом. Энергетики берут на себя затраты по установке оборудования и компенсируют ⅔ счета за отопление. Участники форума отметили, что дальнейшее масштабирование ограничено прежде всего возможностями электросетевой инфраструктуры. Также были высказаны мысли, что при действующем тарифе требуются меры государственной поддержки.