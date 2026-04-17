Красноярскому краю снизили долговую нагрузку

Региону уменьшили объем задолженности по бюджетным кредитам на 5,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Российской Федерации уменьшило для Красноярского края долговую нагрузку по бюджетным кредитам в сумме 5,5 млрд рублей. Такое решение было принято для укрепления финансовой устойчивости субъектов РФ.

С 2025 года по итогам послания президента Владимира Путина в стране запустили различные механизмы поддержки регионов. В их число вошло и списание двух третей задолженности субъектов по уже предоставленным бюджетным кредитам. Красноярский край по поручению губернатора Михаила Котюкова включился в этот механизм. Общая долговая нагрузка перед государством составила 12,5 млрд рублей.

Кроме нашего региона, в механизме приняли участие еще 15 субъектов РФ, всего государство в 2026 году списало регионам почти 31 млрд рублей. Объем списания зависел от того, сколько денег было вложено в приоритетные направления — развитие ЖКХ, общественного транспорта и промышленности, меры социальной поддержки для участников СВО и их семей.

Вице-премьер правительства и министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что для региона такое решение создаёт дополнительный запас прочности и повышает долговую устойчивость региона.