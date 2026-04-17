В Ростове проект нового моста на Зелёный остров могут утвердить к 1 июля

В администрации отметили, что разработка проектной документации уже завершена.

Власти Ростова рассчитывают утвердить проект постоянного моста на Зелёный остров до 1 июля. Об этом сообщает портал dоnnews со ссылкой на и.о. директора департамента дорог Валерий Атоян.

Проект моста на Зелёный остров готов и сейчас проходит госэкспертизу. Рассчитывается получить заключение к началу июля, чтобы перейти к следующему этапу.

Напомним, в прошлом году проект не прошёл экспертизу и был возвращён на доработку. Согласно проекту, мост должен протянутся на 155 метров, а вместе с подъездными путями новая дорога составит 433 метра. Движение планируют организовать по двум полосам.

Сейчас остров связан с городом понтонной переправой. Её ежегодно разбирают на зиму. Постоянный переход должен закрыть вопрос с переправой, сделав место отдыха доступным для ростовчан круглый год.