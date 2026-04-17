Красноярскому краю списали крупный долг по кредитам

Напомним, с 2025 года в соответствии с посланием президента Владимира Путина были запущены новые механизмы поддержки субъектов страны. Один из них — списание двух третей задолженности по ранее предоставленным бюджетным займам, которая в Красноярском крае составляет 12,5 млрд рублей. По поручению губернатора Михаила Котюкова регион активно включился в реализацию федерального решения.