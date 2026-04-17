Красноярскому краю списали крупный долг по кредитам

Красноярскому краю уменьшили объем задолженности по бюджетным кредитам на сумму 5,5 млрд рублей. Решение принято правительством России и направлено на снижение долговой нагрузки регионов, укрепление их финансовой устойчивости.
Напомним, с 2025 года в соответствии с посланием президента Владимира Путина были запущены новые механизмы поддержки субъектов страны. Один из них — списание двух третей задолженности по ранее предоставленным бюджетным займам, которая в Красноярском крае составляет 12,5 млрд рублей. По поручению губернатора Михаила Котюкова регион активно включился в реализацию федерального решения.
Всего уменьшить долги помогут 16 субъектам России, общий объем списания — почти 31 млрд рублей в этом году. Размер снижения долга соответствует средствам, которые регион ранее вложил в приоритетные направления. В их числе — реализация инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта, развитие промышленности и меры социальной поддержки, связанные с проведением специальной военной операции.
Как отметил вице-премьер и министр финансов Владимир Бахарь, для Красноярского решение о сокращении кредитной нагрузки создает дополнительный запас прочности и повышает долговую устойчивость.
