Ветераны Прикамья получили выплаты ко Дню Победы

Жителям Пермского края, участвовавшим в Великой Отечественной войне, перечислили ежегодные денежные выплаты к 9 Мая. Поддержку от регионального отделения Социального фонда получили 43 человека: среди них 38 ветеранов и 5 инвалидов войны.
В 2026 году отмечается 81-я годовщина Победы. К этой дате каждому получателю направили по 10 тысяч рублей. Выплата предусмотрена указом президента и предоставляется раз в год.
Деньги назначаются автоматически — подавать заявление не требуется. Право на них имеют граждане России, которые являются участниками или инвалидами войны и постоянно проживают в стране или на территории государств Балтии.
Средства перечислили в апреле вместе с пенсиями и другими социальными выплатами. Тем, кто получает пенсию на дому, деньги доставили одновременно с апрельской выплатой.
Задать вопросы можно по бесплатному телефону контакт-центра 8−800−100−00−01 или обратившись в ближайшую клиентскую службу Социального фонда.