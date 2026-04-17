Во Владивостоке обновят разметку на улице Посьетской

Госавтоинспекция Владивостока взяла на контроль ситуацию с дорожной разметкой в районе дома № 22 по улице Посьетской. Поводом для проверки стали сообщения в интернете о стихийных парковках и нарушениях правил остановки, вызванных плохой видимостью разметки. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Выездное обследование подтвердило, что дорожный знак «Место остановки автобуса» установлен, а сопутствующая разметка стерта до нечитаемого состояния, что создает противоречие в организации движения.
В настоящее время на согласовании находится проект организации дорожного движения, разработанный компанией «Цифровое Приморье». После его утверждения на участке нанесут новую демаркированную разметку в соответствии с актуальными ГОСТами, которая четко обозначит границы остановочной зоны и запретные для стоянки участки.
Для пресечения нарушений до завершения работ на место усилен наряд дорожно-патрульной службы.
