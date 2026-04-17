Андрей Дахин: «Институт наблюдения вряд ли может стать предметом экспорта»

Миссия и значение общественного наблюдения, которое активно развивается в России в последнее десятилетие, устроены существенно иначе, поскольку ориентированы на другую цель: в едином правовом поле необходимо обеспечить общественное доверие процедурам голосования и процедурам определения итогов голосования. В этой части деятельность российской системы наблюдения на выборах ориентирована прежде всего на внутренние задачи, на задачи обеспечения социального доверия, социального консенсуса в системе «институт выборов России — граждане/избиратели России». В силу этой специфики институт общественного наблюдения вряд ли может стать предметом российского экспорта, за исключением того случая, если он рассматривается в качестве инструмента геополитического влияния России на политику других стран. В этом случае могут рассматриваться сценарии, при которых у России, как «учителя», появляется группа «учеников», следующих в своих действиях рекомендациям «учителя». Однако в мире современной конфликтной многополярности в сфере геополитических процессов действенной силой обладают более жёсткие механизмы влияния, на фоне которых механизмы «обмена опытом» теряют своё значение".