Андрей Дахин: «Институт наблюдения вряд ли может стать предметом экспорта»

Нижегородские эксперты рассуждают о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.

Источник: Нижегородская правда

«Российский институт выборов сочетает государственно-правовое наблюдение и общественное наблюдение», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, чему другие страны могут поучиться у России при организации электоральных процессов.

"Государственно-правовая составляющая во всех странах работает одинаково: цель сводится к тому, что любое действие должно соответствовать принятому законодательству, в противном случае оно пресекается государственными органами обеспечения правопорядка.

Миссия и значение общественного наблюдения, которое активно развивается в России в последнее десятилетие, устроены существенно иначе, поскольку ориентированы на другую цель: в едином правовом поле необходимо обеспечить общественное доверие процедурам голосования и процедурам определения итогов голосования. В этой части деятельность российской системы наблюдения на выборах ориентирована прежде всего на внутренние задачи, на задачи обеспечения социального доверия, социального консенсуса в системе «институт выборов России — граждане/избиратели России». В силу этой специфики институт общественного наблюдения вряд ли может стать предметом российского экспорта, за исключением того случая, если он рассматривается в качестве инструмента геополитического влияния России на политику других стран. В этом случае могут рассматриваться сценарии, при которых у России, как «учителя», появляется группа «учеников», следующих в своих действиях рекомендациям «учителя». Однако в мире современной конфликтной многополярности в сфере геополитических процессов действенной силой обладают более жёсткие механизмы влияния, на фоне которых механизмы «обмена опытом» теряют своё значение".