Суд арестовал главу Западно-Сибирской железной дороги

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Александра Грицая, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости».
Судья постановил избрать в отношении Грицая меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения рассматривалось в закрытом режиме, без участия представителей СМИ.
О том, что в отношении начальника Западно-Сибирской железной дороги было возбуждено дело, СК сообщал накануне.
