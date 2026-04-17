Суд арестовал главу Западно-Сибирской железной дороги

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») Александра Грицая, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости».

Источник: РБК

Судья постановил избрать в отношении Грицая меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня. Ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения рассматривалось в закрытом режиме, без участия представителей СМИ.

О том, что в отношении начальника Западно-Сибирской железной дороги было возбуждено дело, СК сообщал накануне.

