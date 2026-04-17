На набережной Красноярска накануне акции «Диктант Победы» открыли фотовыставку

В краевом центре ведется активная подготовка к проведению международной патриотической акции «Диктант Победы». Она состоится 24 апреля и пройдет в Красноярске уже в восьмой раз. В преддверии этого важного события партия «Единая Россия» на центральной набережной левого берега Енисея открыла большую фотовыставку. Красноярцы и гости города смогут увидеть 24 стенда, где подробно рассказывается об истории и особенностях акции. «Диктант Победы» пройдет в Красноярском крае на 700 площадках: это школы, вузы, музеи, библиотеки и предприятия. Есть и уникальные локации — обновленный Мемориал Победы, национальный парк «Красноярские Столбы» и историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», борт самолета авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Красноярск — Тура, железнодорожный вокзал Красноярск и электропоезд, следующий до Дивногорска. Кроме того, в Год единства народов России было принято решение сделать одной из площадок Дом дружбы народов Красноярского края. Начало патриотической акции — в 16:00 одновременно во всех регионах России. У участников будет 45 минут для того, чтобы ответить на 25 вопросов. Победители смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве. У тех, кто не сможет посетить ни одну из площадок, будет возможность пройти диктант онлайн на сайте проекта. Написать «Диктант Победы» смогут бойцы и ветераны СВО, а также члены их семей, на базе фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Пройти тест можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Он будет доступен с 9:00 по московскому времени. Международная акция «Диктант Победы» — это не просто проверка знаний, а повод вновь обратиться к героическим страницам истории нашей Родины. Важно сохранить и передать потомкам правду о цене Великой Победы, оплаченной миллионами жизней. Подвиг поколения победителей навсегда останется для нас ориентиром мужества и патриотизма. Приглашаю жителей Красноярского края присоединиться к акции в знак уважения к памяти дедов и прадедов, отстоявших мир, — отметил губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков. «Диктант Победы» представляет собой одну из наиболее крупных международных образовательных инициатив, проводимую в честь Дня Победы в рамках партийного проекта «Историческая память» и народной программы. Любой человек имеет возможность бесплатно оценить уровень своих знаний о событиях Великой Отечественной войны, подвигах героев, важнейших сражениях и уроках этой трагической эпохи.