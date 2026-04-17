Волгоградский «Ротор» отправился на выезд в Хабаровск

Волгоградский «Ротор», одержавший четыре победы в последних пяти играх, улетел в Хабаровск. Матч 29 тура Первой лиги волгоградцы проведут на выезде против «СКА-Хабаровск». Игра начнется в субботу, 18 апреля 2026 года, в 10 часов утра по Москве на стадионе имени Ленина. Добравшиеся до Хабаровска болельщики «Ротора» могут получить бесплатные билеты при входе на фанатский сектор.
Большинство же зрителей будут наблюдать за матчем онлайн. «Ротор» в турнирной таблице опережает «СКА-Хабаровск» на 10 очков. Волгоградцы на 4 месте, хозяева поля — на 13-м. А уже на следующей неделе волгоградцам предстоит провести сразу два домашних матча с «Родиной» 22 апреля и с «Волгой» 26-го.