Волгоградский «Ротор» отправился на выезд в Хабаровск

Волгоградский «Ротор», одержавший четыре победы в последних пяти играх, улетел в Хабаровск. Матч 29 тура Первой лиги волгоградцы проведут на выезде против «СКА-Хабаровск». Игра начнется в субботу, 18 апреля 2026 года, в 10 часов утра по Москве на стадионе имени Ленина. Добравшиеся до Хабаровска болельщики «Ротора» могут получить бесплатные билеты при входе на фанатский сектор.