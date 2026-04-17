В Башкирии начался основной ремонт дорог

В Кушнаренковском районе республики, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался ремонт дороги Старые Тукмаклы — Мамяково. На участке протяженностью 3,2 километра около деревни Мамяково дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия и приступили к устройству выравнивающего слоя. После этого они обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, а затем нанесут разметку.
Дорога Старые Тукмаклы — Мамяково обеспечивает транспортную связь жителям небольших сел и деревень Кушнаренковского района, в которых проживает примерно 2,5 тысячи человек. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу Р-240, подъезд к М-12 «Восток». По ней можно также доехать до Уфы.
Ремонт этого дорожного участка завершат до конца 2026 года.
Как ранее сообщал Башинформ, в 2026 году также отремонтируют 7,5 километра дороги Толбазы — Красноусольский. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние почти 200 километров дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 погонных метров.