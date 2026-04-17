Эксперт Рыбакова предупредила об опасностях неправильного приготовления шашлыка

По словам эксперта, при приготовлении мяса на открытом огне оно подвергается воздействию дыма и продуктов горения, среди которых более 800 веществ, часть из которых вредна для организма. Канцерогены образуются в процессе жарки и зависят от выбора ингредиентов. Чтобы минимизировать риски, важно предотвратить контакт мяса с дымом. В дыме содержатся полициклические ароматические углеводороды, включая бензапирен, который может вызвать онкологические заболевания.