Эксперт Рыбакова предупредила об опасностях неправильного приготовления шашлыка

Ошибки в готовке могут привести к попаданию в мясо опасного для организма человека бенз (а)пирен.

Источник: Нижегородская правда

Неправильное приготовление шашлыка может быть опасным для здоровья из-за образования в мясе бензапирена, который является канцерогеном первого класса. Об этом в беседе с ТАСС предупредила доцент кафедры Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

По словам эксперта, при приготовлении мяса на открытом огне оно подвергается воздействию дыма и продуктов горения, среди которых более 800 веществ, часть из которых вредна для организма. Канцерогены образуются в процессе жарки и зависят от выбора ингредиентов. Чтобы минимизировать риски, важно предотвратить контакт мяса с дымом. В дыме содержатся полициклические ароматические углеводороды, включая бензапирен, который может вызвать онкологические заболевания.

Бензапирен образуется при розжиге углей или дров, когда жир с мяса попадает на раскалённую поверхность. Поэтому лучше готовить мясо над прогоревшими углями, избегая открытого пламени и интенсивного дымления. Когда дым исчезает, а угли покрываются белой золой, это оптимальное время для приготовления. Использование фольги в качестве барьера помогает защитить мясо от прямого контакта с огнем и дымом, предотвращая попадание жира на угли.

Рыбакова также отметила, что вредные вещества могут образовываться при чрезмерном или длительном нагревании, когда на мясе появляются поджаренные корочки. В этих корочках формируются гетероциклические амины, которые также могут быть опасны для здоровья.

Эксперт рекомендует готовить жирные сорта мяса в фольге или на вертикальном мангале. Использование древесины хвойных пород в качестве дров не рекомендуется, так как при её сгорании выделяются полициклические углеводороды, вызывающие опасные заболевания. В качестве более экологичного варианта можно использовать электрошашлычницу.

Галина Рыбакова подчеркнула, что шашлык не должен быть основным продуктом питания, поэтому его употребление следует ограничить. Для снижения риска вредного воздействия рекомендуется добавлять к шашлыку продукты с антиоксидантными свойствами, такие как свежие овощи и зелень, фрукты, чай.