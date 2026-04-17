Как воронежцам провести выходные

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

18 апреля.

Театр оперы и балета.

18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+

Никитинский театр.

18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 18+

18:00 | «Академия смеха» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Театр «Кот».

13:00 | «И мы идем» | 12+

15:00 | «Сережа очень тупой» | 12+

18:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+

Воронежский концертный зал.

19:00 | «Горе от ума» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

15:00 | Музейная программа «Придворная киношкола» | 0+

Воронежский океанариум.

11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+

19 апреля.

Театр оперы и балета.

15:00 | Концерт «Будем как Солнце!» | 12+

18:00 | Мир балета Михаила Фокина | 6+

Никитинский театр.

18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+

18:00 | «Глитч» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Как дети» | 12+

Театр «Кот».

11:00 | «Звездный кораблик» | 2+

16:00 | «Фам. Истории великих женщин» | 16+

18:30 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+

Воронежская филармония.

13:00 | «Тайна старого сундука» | 6+

18:00 | «Эхо незабвенного ретро». Иван Кураев и «Воронежские солисты» | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Концерт Сергея Пенкина | 18+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

МТС Live Холл Воронеж.

19:00 | Чемпионат и первенство Воронежской области по бодибилдингу 2026 | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.

По материалу Национального билетного оператора KASSIR.RU.