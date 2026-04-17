Как воронежцам провести выходные

18 апреля.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+
Никитинский театр.
18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 18+
18:00 | «Академия смеха» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Театр «Кот».
13:00 | «И мы идем» | 12+
15:00 | «Сережа очень тупой» | 12+
18:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+
Воронежский концертный зал.
19:00 | «Горе от ума» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
15:00 | Музейная программа «Придворная киношкола» | 0+
Воронежский океанариум.
11:30 | Программа «Со скелетом и без» | 0+
19 апреля.
Театр оперы и балета.
15:00 | Концерт «Будем как Солнце!» | 12+
18:00 | Мир балета Михаила Фокина | 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Тайные виды на гору Фудзи» | 18+
18:00 | «Глитч» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Как дети» | 12+
Театр «Кот».
11:00 | «Звездный кораблик» | 2+
16:00 | «Фам. Истории великих женщин» | 16+
18:30 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
Воронежская филармония.
13:00 | «Тайна старого сундука» | 6+
18:00 | «Эхо незабвенного ретро». Иван Кураев и «Воронежские солисты» | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Концерт Сергея Пенкина | 18+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
МТС Live Холл Воронеж.
19:00 | Чемпионат и первенство Воронежской области по бодибилдингу 2026 | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+
По материалу Национального билетного оператора KASSIR.RU.